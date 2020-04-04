Число заболевших коронавирусом в Липецке на 4 апреля 2020 года: на 1 зараженного меньше

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 4 апреля 2020 года - 14 человек. Они находятся в Липецке в инфекционной больнице. В том же медицинском учреждении еще у 12 липчан подозревают COVID-19. Напомним, что за все это время в регионе выздоровели 4 человека. В минувшую пятницу, 3 апреля, завершилось лечение жительницы Липецкой области. Ее выписали из больницы после обеда.

В Данкове в обсерваторе находятся 15 человек. По информации пресс-службы региональной администрации, все они здоровы. Ежедневно медики наблюдают 1 228 липчан, находящихся на строгом двухнедельном домашнем карантине. Симптомов ОРВИ у них тоже не выявили.

Напомним, что накануне в соцсетях появилась недостоверная информация о зараженных инфекцией. Поползли слухи, что врачи Воловской районной больницы заразились коронавирусом. Эту информацию опровергли в оперативном штабе области. Кстати, наказание за фейки ужесточили.