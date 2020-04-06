Коронавирус в Липецке, последние новости на 6 апреля 2020: у восьми человек подтвердился COVID-19

По данным оперштаба на 6 апреля, число заболевших коронавирусом в регионе изменилось и составило 21 человек. Все они находятся в Липецкой инфекционной больнице. Пятерых переболевших вирусом липчан уже выписали из больницы. В этом же медучреждении ранее были еще 20 человек с подозрением на вирус. Сутками ранее сообщали лишь о 13 пациентах. Зато в данковском обсерваторе количество людей уменьшилось с 17 до 11. Они здоровы, признаков ОРВИ нет. Под медицинским наблюдением на дому еще 1099 человек. Пятерых липчан уже выписали из больницы.

Сотрудники ГЖИ проверяют, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области. Специалисты осмотрели более тысячи домов. В 114 подъезды были не обработаны. О таких случаях липчан просят сообщать по телефону: ЕДС 8-800-450-48-48, ГЖИ 8 (4742) 22-13-16. А также через интернет-приемную областного управления ЖКХ - http://gkhlipetsk.ru/feedback.htm. Нужно указать конкретный адрес, можно приложить фото.

Также с 6 апреля в Липецке начал действовать строгий масочный режим в общественном транспорте. В случае острой необходимости, людям рекомендуют шить маски самим.