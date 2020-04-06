2020-04-06T14:16:19+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек

Общее число зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля остается прежним – 21 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Вместе с резким скачком числа заболевших коронавирусом в Липецке, увеличилось и количество людей, у которых подозревают COVID-19. По данным оперативного штаба на 6 апреля 14.00, коронавиурс в Липецке подозревают у 38 человек. Все они находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.

Отметим, что на данный момент официально в Липецке заражены коронавирусом 21 человек. Сразу 8 новых случаев заражения подтвердились в этот понедельник. Некоторые заразились от ранее заболевших. Кроме того, среди тех, у кого подозревают COVID-19 есть один медик два пациента из больницы скорой медицинской помощи.

На обсервации в Данкове находятся 13 человек, которые контактировали с зараженными. На строгом домашнем карантине остаются 1053 человека – кто прибыл из-за границы или вошел во второй круг контакта с зараженными. Признаков ОРВИ ни у кого из них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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