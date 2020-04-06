Борьба с коронавирусом в Липецке: первый день масочного режима в транспорте не обошелся без полиции

Чиновники проверили, как люди начали соблюдать масочный режим в общественном транспорте во время коронавируса в Липецке 6 апреля. Отметим, что ранее требовать маски от каждого пассажира собирались раньше, но решили дать людям еще 2 дня, о чем неоднократно предупреждали задолго до введения режима. Поскольку транспорт работает для трудящегося населения, обеспечить людей масками должны были работодатели. Правила настолько строгие, что ни один автобус или трамвай не тронется с места, если в салоне будет хоть один пассажир без маски. Если человек не выходит добровольно – вызывают полицию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в целом люди отнеслись ответственно. В масках были, как водители так и большинство пассажиров. Но без инцидентов не обошлось. С самого ура несколько человек пытались прорваться в салон без маски.

Проверка масочного режима в транспорте ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Один принципиальный пассажир непонятно зачем, вступил с водителем в перепалку. Парень ругался и пытался пройти без маски, а когда понял, что не получится – достал из кармана маску и надел. Неясно, зачем было создавать проблем себе, водителю и другим пассажирам, имея в кармане маску.

Еще в двух случаях пассажиры без масок наплевали на других и проявили настолько беспринципное упорство, что пришлось вызвать полицию, так как выходить из автобуса они не хотели. Еще несколько человек без масок в общественном транспорте поймали во время дневного рейда.

Масочный режим в автобусах ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Масочный режим в общественном транспорте – необходимая мера, – прокомментировал председатель департамента Евгений Чекрыжов. – В замкнутом пространстве салона автобуса и трамвая могут находиться до нескольких десятков человек одновременно. Если кто-то заражен, очень высок риск распространения инфекции, если же заболевший в маске, риск существенно снижается.

В мэрии предупредили, что теперь наличие масок у пассажиров будут проверять регулярно.

Отметим, что все водители общественного транспорта, включая такси, начали ездить в масках уже с 1 апреля. Вместе с тем, несмотря на новые производства и помощь волонтеров, масок на всех не хватает. В случае крайней необходимости, липчанам советуют шить маски самим.