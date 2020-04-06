2020-04-06T15:42:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Борьба с коронавирусом в Липецке: первый день масочного режима в транспорте не обошелся без полиции

Рейды по маскам в трамваях и автобусах будут проходить регулярно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Масочный режим из--за коронавиурса в ЛипецкеМасочный режим из--за коронавиурса в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

Чиновники проверили, как люди начали соблюдать масочный режим в общественном транспорте во время коронавируса в Липецке 6 апреля. Отметим, что ранее требовать маски от каждого пассажира собирались раньше, но решили дать людям еще 2 дня, о чем неоднократно предупреждали задолго до введения режима. Поскольку транспорт работает для трудящегося населения, обеспечить людей масками должны были работодатели. Правила настолько строгие, что ни один автобус или трамвай не тронется с места, если в салоне будет хоть один пассажир без маски. Если человек не выходит добровольно – вызывают полицию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в целом люди отнеслись ответственно. В масках были, как водители так и большинство пассажиров. Но без инцидентов не обошлось. С самого ура несколько человек пытались прорваться в салон без маски.

Проверка масочного режима в транспорте Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проверка масочного режима в транспорте ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Один принципиальный пассажир непонятно зачем, вступил с водителем в перепалку. Парень ругался и пытался пройти без маски, а когда понял, что не получится – достал из кармана маску и надел. Неясно, зачем было создавать проблем себе, водителю и другим пассажирам, имея в кармане маску.

Еще в двух случаях пассажиры без масок наплевали на других и проявили настолько беспринципное упорство, что пришлось вызвать полицию, так как выходить из автобуса они не хотели. Еще несколько человек без масок в общественном транспорте поймали во время дневного рейда.

Масочный режим в автобусах Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Масочный режим в автобусах ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Масочный режим в общественном транспорте – необходимая мера, – прокомментировал председатель департамента Евгений Чекрыжов. – В замкнутом пространстве салона автобуса и трамвая могут находиться до нескольких десятков человек одновременно. Если кто-то заражен, очень высок риск распространения инфекции, если же заболевший в маске, риск существенно снижается.

В мэрии предупредили, что теперь наличие масок у пассажиров будут проверять регулярно.

Отметим, что все водители общественного транспорта, включая такси, начали ездить в масках уже с 1 апреля. Вместе с тем, несмотря на новые производства и помощь волонтеров, масок на всех не хватает. В случае крайней необходимости, липчанам советуют шить маски самим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке мошенница обманула пенсионерку на 19000 рублей, разменяв деньги "билетами банка приколов"
Под Липецком загорелся локомотив пассажирского поезда
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
За сутки липецкие пожарные 35 раз выезжали тушить сухую траву
Результат самоизоляции по коронавирусу в Липецке: число ДТП на «зебрах» снизилось до нуля
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 6 апреля: у медика и пациентов больницы скорой помощи подозревают COVID-19
В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка новый председатель
МЧС предупреждает о сильном ветре в Липецке
Новые случаи коронавируса в Липецке на 6 апреля: заразились контактировавшие с больными внутри региона
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 6 апреля 2020 года: 8 новых случаев
Борьба с коронавирусом в Липецке: в случае нехватки масок их придется сделать самим
Передвижение по Липецку в период самоизоляции: в транспорте начал действовать строгий масочный режим
Больше 6 часов тушили пожар в природном парке Олений под Липецком
Коронавирус в Липецке 5 апреля 2020: в больнице 20 человек с подозрением на COVID-19
ГЖИ проверяет, как во время коронавируса убирают и дезинфицируют многоэтажки в Липецкой области
На въезде в Липецк полицейские поймали наркомана-закладчика