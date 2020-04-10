Режим всеобщей самоизоляции в Липецке 2020: люди больше не могут усидеть дома

10 Апр 2020 2020-04-10T11:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На второй неделе режима всеобщей самоизоляции в Липецке растет число находящихся на улице людей, тем самым падает сознательность граждан. Индекс самоизоляции от «Яндекса» по Липецку резко упал до 2.9 баллов. Накануне вечером он составил 2.9 балла – это ниже, чем было в первый день действия режима, 31 марта. На 9 утра 10 апреля на улице отметили 3.3 бала. Лучший показатель самоизоляции от 4 до 5 баллов.

Самый хороший показатель, с наименьшим числом людей на улицах Липецка отметили 3 апреля – 4.2 балла, это означало, что на улице почти никого. Нынешний уровень самоизоляции говорит о том, что на улице много людей. И это в период, когда эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась. Показатель высчитывают по активным приложениям в смартфонах и часах с доступом к геолокации.

Напомним, на нарушающих режим дрифтеров и подростков уже поступают жалобы, а накануне отдыхающие не детской площадке молодые люди избили мужчину, который сделал им замечание.

ИСТОЧНИК KP.RU