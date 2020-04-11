Коронавирус в Липецке, новости на 11 апреля: в больнице под подозрением 79 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T16:21:13+03:00

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Число липчан с подозрением на коронавирус увеличивается. По состоянию на 14.00 этой субботы, 11 апреля, в инфекционной больнице находится 79 человек у которых подозревают COVID-19. Накануне эта цифра была меньше - 62.

Напомним, что утром стало известно еще о 3 заразившихся. Так, диагноз коронавирус подтвердился у 48 липчан. За все время инфекцию выявили у 58 жителей Липецкой области. В обсерваторе в Данкове, как и прежде, находится 8 человек. На домашнем карантине - 648 липчан. К ним ежедневно приходят врачи. Симптомов ОРВИ у них не выявили.

Кстати, COVID-19 в регионе болеют не только взрослые, но и дети, а также пенсионеры. Накануне в пресс-службе администрации области сообщили, что среди больных 4 детей от 11 до 15 лет. Еще 5 заразившихся - липчане от 81 до 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU