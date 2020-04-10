Нарушение режима самоизоляции в Липецке: по вечерам на Набережной собирается молодежь

10 Апр 2020 2020-04-10T18:56:19+03:00

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В Липецке перекрыли въезд на Набережную. Об этом в эту пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. Дело в том, что вечером и ночью на Набережной собираются большие компании. Молодежь гуляет несмотря на то, что в регионе введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в крайних случаях.

Участок дороги вдоль реки Воронеж с обеих сторон загородили бетонными блоками и наливными барьерами. Предполагается, что проезд будет закрыт до отмены режима самоизоляции. То есть до конца апреля.

Напомним, что в регионе у 45 липчан подтвержден коронавирус. Еще у 62 человек подозревают инфекцию. Все они находятся в Липецке в инфекционной больнице. Кстати, за все время эпидемии 10 липчан выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU