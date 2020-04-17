2020-04-17T12:32:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут

В 2 раза увеличили мощности систем и количество диспетчеров, но этого не достаточно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 17 апреля, заработала система цифровых пропусков на период самоизоляции по коронавирусу в Липецке, Ельце и Чаплыгине. Ранее ее в тестовом режиме уже запускали в Задонске, откуда сразу посыпались жалобы, что пропуск не удается получить с первого раза. Также народ недоволен, что по смс-кодам дается слишком мало времени на покупки и поездки на дачу.

За день до вступления пропускного режима возможности системы увеличили до 500 звонков одновременно, а число операторов до 18. Но как показало утро 17 апреля, этого оказалось недостаточно. В итоге мощности расширили до 1000 одновременных звонков, а количество операторов – до 45.

В администрации области признают, что операторы продолжают выявлять сбои. Полицию уже предупредили, что пока все ошибки системы не устранят, штрафовать никого не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии