Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут

17 Апр 2020 2020-04-17T12:32:14+03:00

В 2 раза увеличили мощности систем и количество диспетчеров, но этого не достаточно

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В эту пятницу, 17 апреля, заработала система цифровых пропусков на период самоизоляции по коронавирусу в Липецке, Ельце и Чаплыгине. Ранее ее в тестовом режиме уже запускали в Задонске, откуда сразу посыпались жалобы, что пропуск не удается получить с первого раза. Также народ недоволен, что по смс-кодам дается слишком мало времени на покупки и поездки на дачу.

За день до вступления пропускного режима возможности системы увеличили до 500 звонков одновременно, а число операторов до 18. Но как показало утро 17 апреля, этого оказалось недостаточно. В итоге мощности расширили до 1000 одновременных звонков, а количество операторов – до 45.

В администрации области признают, что операторы продолжают выявлять сбои. Полицию уже предупредили, что пока все ошибки системы не устранят, штрафовать никого не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU