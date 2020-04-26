2020-04-26T00:54:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 26 апреля 2020 года: в больницы закупили 60 спецхолодильников

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 26 апреля 2020 года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В больницы закупили новые холодильники для анализов и препаратовВ больницы закупили новые холодильники для анализов и препаратовФото: кадр с видео
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Больницы Липецка продолжают оснащать в целях борьбы с коронавирусом. Накануне закупили 60 фармацевтических холодильников более чем на 2.3 млн. рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, деньги поступили в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства. Как отметили в региональном управлении здравоохранения, больницам нужны не только средства индивидуальной защиты для медиков. Необходимо еще и современное оборудование для хранения лекарств и биоматериалов.

Новые холодильник отличаются высокой точностью выставляемой температуры и качеством. Их решили закупить на заседании областного штаба по противодействию коронавируса. Холодильники установили в больнице скорой помощи, которую переоборудовали под госпиталь для больных с COVID-19. Деньги в фонд, почти 8 млн. рублей, перечислили предприниматели

Фармацевтические холодильники закупили в больницы для борьбы с коронавирусом.Виде пресс-службы администрации города Липецка

– Огромное спасибо тем, кто помогает нам в это непростое время, – поблагодарила бизнес мэр Липецка Евгения Уваркина. – Всем, кто перечисляет деньги, а также тем, кто поставляет необходимые медикаменты, оборудование и дезинфицирующие средства. Уверена, вместе мы быстрее выйдем из этой непростой ситуации.

Из БСМП оборудование скоро распределят по другим больницам: инфекционной, городской №4, Центру по борьбе со СПИД, кожно-венерологическому диспансеру и санаторию «Мечта».

Напомним, ранее администрация области обратилась к бизнесу с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом. На призыв откликнулись более 20 предпринимателей, вносили, кто сколько мог – от нескольких тысяч до 3 млн. рублей. Деньги будут давать наиболее пострадавшим от коронавируса жителям и организациям региона, закупать на них нужные препараты и оборудование и ликвидировать последствия инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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