Коронавирус в Липецке, новости на 24 мая 2020 года: под подозрением на COVID-19 более 400 человек

Последние новости о короновирусе в Липецке на 24 мая 2020 года - в Липецкой области у 468 человек подозревают инфекцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1 568 жителей. Выздоровели 534 липчанина.

На лечении находятся 1 029 человек. Причем большинство из них медицинскую помощь получают на дому. В обсерваторе Данкова - 13 жителей. Еще 947 человек соблюдают строгий домашний карантин. 14 дней они должны сидеть дома. К ним постоянно приходят врачи, чтобы не пропустить симптомы ОРВИ, если они появятся.

Напомним, что 5 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" спасти не удалось. В пятницу в больнице скончался 54-летний участковый терапевт Грязинской больницы.