Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: город снова лидирует по числу заболевших в регионе

23 Май 2020 2020-05-23T14:14:42+03:00

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Этим утром, 23 мая, еще у 65 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус. И как сообщили в региональном оперштабе, большинство случаев снова выявлено в Липецке - 38. По остальным районам заболевшие распределены практически равномерно. В Чаплыгинском районе 5 зараженных. По 4 случая в Хлевенском и Липецком районах. В Усманском и Добринском по 3. В Елецком, Грязинском, Краснинском и Лебедянском районах по 2 заболевших.

Напомним, что за все время диагноз COVID-19 на территории региона подтвердился у 1 568 человек. В настоящий момент болеют 1 029 липчан. Выздоровели 534 жителя. Умерли 5 человек.

Кстати, ослаблять ограничения по коронавирусу власти пока не планируют. Главный санитарный врачи региона Владимир Бондарев считает, что социальная дистанция, масочный режим и частое мытье рук должны восприниматься, как закон, а не правила.

ИСТОЧНИК KP.RU