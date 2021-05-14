УМВД о странной езде сенатора по Липецку: водителя «Лексуса» задержали после сообщения очевидцев

В УМВД по Липецкой области прокомментировали инцидент со странной ездой экс-губернатора и сенатора Олега Королева, чей черный виляющий по Липецку «Лексус» с пробитыми колесами сняли на видео очевидцы.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе управления, сообщение о грубом нарушении ПДД водителем «Лексуса» на улице Гагарина поступило в дежурную часть вечером 13 мая в 19.30. После в сети появилась информация о ДТП с указанным автомобилем.

«Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, задержав указанного водителя, – сообщает УМВД региона. – В настоящее время правоохранителями проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке»

Ранее представитель Олега Королева сообщила «КП-Липецк», что причиной странной езды стало плохое самочувствие бывшего губернатора, который сам обратился к автоинспекторам и попросил их отвезти его домой. Эта версия сейчас проверяется, сенатора отстранили от членства в партии на время разбирательства.