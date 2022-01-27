Мэр Липецка нецензурно пригрозила коммунальщикам за уборку снега во дворах

Мэр Липецка обматерила коммунальщиков Фото: Лия МУРАДЬЯН

В мессенджерах и соцсетях появилась запись с совещания в администрации, где, судя по голосу, мэр Липецка Евгения Уваркина жестко, эмоционально и нецензурно высказывается по поводу уборки снега в Липецке.

– «Вы занимаетесь ... (непотребством) – перекупаете друг у друга с понижающим тарифом, поэтому даже не подходите ко мне и не стоните, что у вас плохо. Займитесь делом! Тех, ко не гребет, а как кое-что плавает, я буду зачищать. Все, ... (блин), до 11 часов дадите график работы ваших людей и понесете за него ответственность. Я ноги вам переломаю. Я буду помогать вам с тарифом только, когда прекратится ... (непотребство)». – срывается на крик Евгения Уваркина, между делом упоминая чью-то мать.

К слову, это уже не первый нецензурный разнос от Евгении Юрьевны. Впервые мэр всколыхнула рабочих и горожан, матерясь во время благоустройства Нижнего парка. Тогда в администрации все честно прокомментировали.

В этот раз в мэрии Липецка тоже темнить не стали – официально подтвердили, что голос на записи действительно принадлежит градоначальнику.

– Проблема с уборкой снега сегодня в Липецке одна из самых актуальных, – пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе администрации города. – После очередного сильного снегопада острее всего этот вопрос стоял во дворах.

После разноса снег начали активно вывозить Фото: Лия МУРАДЬЯН

Липчане завалили мэрию жалобами на управляющие компании, которые не хотят вывозить снег. Хотя сами управляшки «добросовестно» отчитывались, что активно выводят людей и технику, и все убирают. Это и вызвало бурное негодование главы администрации.

Как оказалось, в пятницу и в субботу в администрации провели три закрытых совещания с управляющими компаниями. Затем два департамента вышли на обход всех дворов и увидели, что дворовые проезды убирают плохо – жители не могут ни проехать, ни пройти по колее.

– По факту выездного контроля было еще одно совещание, где УК уже жестко довели задачу по уборке территорий, – прокомментировали в администрации Липецка. – На записи как раз фрагменты того совещания. Фразы вырваны из контекста, но после совещания УК взялись за работу.

Судя по эмоциям чиновников, тем действительно не все равно, тем более люди активно жалуются во все инстанции. Да и сами горожане в соцсетях, куда выкладывают видео заснеженных дворов, не скупятся на крепкие словечки.