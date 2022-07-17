Петр Великий открыл Первый фестиваль уличных театров в День города в Липецке 2022

Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
В субботу 16 июля в честь Дня города успешно прошел первый фестиваль уличных театров "Петровские воды". В парке Быханов сад собрались около 30 коллективов и артистов, как профессиональных, так и любительских. В представлении участвовали взрослые и дети всех возрастов.
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
Тут можно было увидеть и кукольный театр, и марионеток, театр теней и клоунаду. Артисты зачитывали стихи, пели песни и исполняли танцевальные номера. Каждая площадка была уникальна и не похожа на предыдущую.
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
Юных липчан пригласили на спектакль мастер-класс, на котором их познакомили с театром кукол и его разновидностями. Дети завороженно наблюдали за представлениями. Им раздавали шарики и рисовали красочный аквагрим. Желающие фотографировались с настоящими гусарами и дамами в длинных пышных платьях.
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА
По прибытию делегации во главе с мэром города Евгенией Уваркиной начался парад с музыкальным оркестром.
— Очень красивые костюмы, все такие яркие, - поделилась впечатлениями гостья праздника Ольга. - А от ангела дочка просто в восторге, у неё крылья как настоящие.
Напомним, что на площади Петра Великого накануне отгремел праздничный концерт. Перед липчанами выступила певица Ханна, которая исполнила свои популярные хиты. Завершился День города тройным фейерверком.
Первый фестиваль уличных театров в Липецке
Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА