Петр Великий открыл Первый фестиваль уличных театров в День города в Липецке 2022

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

В субботу 16 июля в честь Дня города успешно прошел первый фестиваль уличных театров "Петровские воды". В парке Быханов сад собрались около 30 коллективов и артистов, как профессиональных, так и любительских. В представлении участвовали взрослые и дети всех возрастов.

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Тут можно было увидеть и кукольный театр, и марионеток, театр теней и клоунаду. Артисты зачитывали стихи, пели песни и исполняли танцевальные номера. Каждая площадка была уникальна и не похожа на предыдущую.

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Юных липчан пригласили на спектакль мастер-класс, на котором их познакомили с театром кукол и его разновидностями. Дети завороженно наблюдали за представлениями. Им раздавали шарики и рисовали красочный аквагрим. Желающие фотографировались с настоящими гусарами и дамами в длинных пышных платьях.

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

Первый фестиваль уличных театров в Липецке Фото: Алиса ЛЕБЕДЕВА

По прибытию делегации во главе с мэром города Евгенией Уваркиной начался парад с музыкальным оркестром.

— Очень красивые костюмы, все такие яркие, - поделилась впечатлениями гостья праздника Ольга. - А от ангела дочка просто в восторге, у неё крылья как настоящие.

Напомним, что на площади Петра Великого накануне отгремел праздничный концерт. Перед липчанами выступила певица Ханна, которая исполнила свои популярные хиты. Завершился День города тройным фейерверком.