Жители Липецка могут проголосовать за лучшее оформление города к Новому году 2023

В Липецке выберут лучшую концепцию новогоднего оформления
Фото: Юлия КЛЮЕВА
Жителей Липецка приглашают проголосовать за новогоднее оформление города 2023. Липчане решат, в каком стиле украсят витрины и входные группы предприятий и организаций, а также социальную рекламу. Все это финансирует бизнес. Дополнительные средства из бюджета не выделяются.
По данным пресс-службы мэрии, на конкурс заявили 23 концепции. Голосование на портале "Открытый Липецк" продлится до 24 октября. Завершится оно в 17.00. Авторы лучших проектов вручат дипломы и призы. Напомним, в прошлом году в творческом состязании участвовали 8 работ. Победила концепция "Год, когда можно носить усы".
В этот раз липчанам предстоит непростой выбор:
1 - в основе концепции два символа праздника - елка и заяц. Автор предлагает взглянуть на новогоднее дерево в его природной красоте.
2 - в центре внимания стилевого решения наряженная ель и веселый снеговик в шляпе.
3 - идея проекта "Пусть волшебство обязательно к вам придет". Здесь новогодний волшебник с подарками в снежном лесу.
4 - сувенирный шар с достопримечательностями Липецка.
5 - в стиле советских открыток. Здесь и Дед Мороз со Снегурочкой, и веселый зайчик.
6 - слоган "Доброта! Теплота! Милота!". Объединяет символ 2023 года, кролика, и сердце из липового листика как признание в любви к любимому городу.
7 - создатель концепции предлагает сделать ярким элементом оформления забавную мордочку кролика.
8 - проект объединяет идею зимнего праздника, года педагога и наставника.
9 - кролик с красными бусами на фоне Липецка.
10 - основная тема - корни и семейные традиции.
11 - концепция использует простейшие геометрические формы для создания разнообразных композиций.
12 - яркие цветовые пятна, раскиданные по Липецку
13 - автор соединил образ Петра Великого и кролика. Если липчане поддержат дизайнера, с билбордов на них будет смотреть ушастый и усатый персонаж.
14 - никаких китайских символов Нового года. Вместо них - Огнегривый конь, хранитель 2023 года по славянскому календарю.
15 - кролик в новогодней шапочке в окружении звезд, создающих праздничное настроение.
16 - кролик Гриша катается на коньках по льду лесного озера. Рядом - новогодняя елка.
17 - идея концепта в единении символа Нового года, кролика, с пейзажем города и достопримечательностями Липецка.
18 - автор вписал в текстовый круг-поздравление силуэт кролика.
19 - праздничный логотип с кроликом, который нарисован одной линией.
20 - здесь черный водяной кролик, который спешит поздравить липчан с Новым годом 2023.
21 - логотип создан из трех символов - липового листа, кролика и елки.
22 - в центре внимания - черный кролик на подложке из синего круга, в котором отражается ночное небо.
23 - и снова кролик. Его мордочку вписали в число 2023.