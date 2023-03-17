Жители Стебаевского сельсовета Липецкого района против строительства экотехнопарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 16 марта в Липецке прошел круглый стол. Тема - строительство экотехнопарка в районе Стебаевского сельсовета. В нем участвовали жители близлежащих сел, представители регионального управления экологии и природных ресурсов, прокуратуры и политических партий.

Жители высказались против строительства экотехнопарках на землях Стебаевского сельсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, предполагаемый комплекс должен заменить «Центролит». В зоне его обслуживания окажутся Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Все 100% вывезенных отходов планируют сортировать, 50% - утилизировать, а 15% сырья – отправлять на вторичную переработку. При строительстве экотехнопарка обещают использовать современные технологии. Под него выделили площадь в 40 га - примерно в 2 км от сел Круглое и Никольское. Депутаты облсовета уже утвердили концессионное соглашение с фирмой, которая займется его возведением.

ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ И ПОДЗЕМНЫЕ ОЗЕРА

В зале собралось более 100 человек. С самого начала атмосфера была напряженной. Неудивительно, ведь местные категорически против соседства с экотехнопарком. Жители 9 сел уже неоднократно заявляли о своем выборе, выходили на митинги и одиночные пикеты.

О строительстве они узнали осенью 2021 года, когда встал вопрос о переводе земель сельхозназначения в промышленные. По словам жительницы села Черемушки Ольги Поповой, жители отвергли эту идею, но депутаты Стебаевского сельсовета проголосовали «за». Липчане обратились в суд и доказали, что Устав, по которому принималось решение, недействителен. Да и голосовали только 4 из 7 депутатов, а их должно быть 10.

Местные жители не верят, что рядом с ними построят комплекс «по последнему слову техники». Больше всего липчане переживают за природу. Они вновь и вновь повторяют, что местность пронизана водоемами, родниками, из-под земли бьют ключи.

Жители Стебаевского сельсовета Липецкого района против строительства экотехнопарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Под территорией планируемого полигона находится водоносный горизонт с большими запасами, - выступил житель села Черемушки Павел. – Почему в проекте строительства полигона указано, что для проверки бурили скважины глубиной лишь 15 метров? Почему пишут, что в этой местности нет подземных озер? Некоторое время назад около Камышевки подсчитывали запас подземных вод. Их планировали использовать для водоснабжения Липецка. Позже проект притормозили, так как город расширялся и объемов уже могло не хватить. Здесь же при проведении изыскательских работ не пробурили ни одной глубокой скважины, которая бы вскрыла водоносные горизонты. Их загрязнение – необратимый процесс.

Также мужчина не понял, почему в проекте указано, что скважины бурили в октябре 2022 года, а анализ по ним проходил в 2021 году. Затем он пригласил представителей управления экологии приехать на место предполагаемого полигона. Сейчас там вовсю текут ручьи.

Земли Стебаевского сельсовета в половодье в марте 2023

- Очень много вопросов от жителей как к изысканиям, так и к самой проектной документации, - взял слово замначальника регионального управления экологии Максим Ермолов. – Самым правильным ответом будет заключение, которое мы получим по итогам государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проекта. Документ рассмотрит экспертная комиссия федерального уровня. Насчет скважин – есть свод правил, которые регламентируют проведение изысканий. Они предусматривают минимальную глубину изучения в 10 метров. Здесь же пробурили скважину в 15 метров. Законодательство дает право использовать эти изыскания в рамках проектирования.

Замначальника управления Владислав Ландсберг добавил к словам коллеги, что изыскания на территории проводились неоднократно. Первые – в 2021 году. Данные по ним и заложили в проект.

ЭКОТЕХНОПАРК НА ВОЗВЫШЕННОСТИ: ЧТО БУДЕТ СТЕКАТЬ К ЖИТЕЛЯМ?

Своими опасениями относительно полигона поделилась жительница села Стебаево Елена Колесникова. Место, где скапливается большое количество отходов, нуждается в надежной гидроизоляции, так как от мусора образуется ядовитый фильтрат. Женщина нашла ряд историй, когда с таких полигонов происходила утечка и отравляла грунтовые воды.

- На окраине села Круглое можно увидеть диких животных, - рассказала местная жительница. – У нас множество редких растений, занесенных в Красную книгу. В овраге бьет родник – чистая вода с примесью серебра. Полигон разместят на возвышенности – все села находятся ниже. Если что-то случится, то ядовитые вещества будут стекать вниз в реку Репец, а далее – в Дон. Жители пьют воду из колодцев, скважин. В Круглом более 40 собственников земельных участков.

Жители высказались против строительства экотехнопарках на землях Стебаевского сельсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сергей Стрельников из села Черемушки напомнил о Федеральном законе №89, согласно которому запрещается захоронение отходов в границах водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- То самое Репецкое месторождение подземных вод находится в 7 километрах от места строительства экотехнопарка, - отвечал Максим Ермолов. – Соответствующие структуры как федерального, так и регионального уровня отметили, что какого-либо воздействия на водоносный горизонт не будет. Касаемо того, что объект возведут на возвышенности – все необходимые санитарно-защитные зоны и удаленности соблюдены в соответствии с действующим законодательством.

Жители Стебаевского сельсовета Липецкого района против строительства экотехнопарка Фото: Юлия КЛЮЕВА

ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ ВЫБРАТЬ ДРУГОЕ МЕСТО ПОД ЭКОТЕХНОПАРК

Еще одна жительница Черемушек напомнила чиновникам о свалке, которая находится в полутора километрах от ее дома. По ее словам, летом невозможно выйти на улицу – стоит вонь. «Вы теперь хотите, чтобы мы жили между двумя свалками?». И добавила, что хочет, чтобы ее дети приезжали и дышали свежим воздухом.

- На границе с Задонским районом более 150 объектов культурного наследия, заповедники, - напомнила Анна из села Архангельские Борки. – Рядом с нами находится Задонск – известный центр православной культуры. Сюда приезжают паломники, туристы, у нас множество живописных мест. Есть 2 официальных источника: родник Ахтырский и святой источник в честь памяти 12 Апостолов. Сюда за водой приезжают люди из других районов. Обратите внимание, что в Стебаевском сельсовете уже есть свалка. Летом зловония от нее доходят и до нас. С учетом планируемого полигона, наши села оказываются в кольце мусорных объектов.

Жители высказались против строительства экотехнопарках на землях Стебаевского сельсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

Замначальника управления Владислав Ландсберг попытался успокоить собравшихся. По его словам, при обсуждении концессионного соглашения представители ведомства настаивали, чтобы при строительстве экотехнопарка использовали современные технологии, дабы обеспечить сохранность окружающей среды. Он предложил создать общественно-экспертную комиссию, которая будет следить за возведением объекта. На этой фразе липчане прервали его криками «Не надо ничего строить!».

- Планируются мощность 250 тыс. тонн в год, что это будет? - возмутилась Ольга Попова. – Мы понимаем, что мусорный вопрос нужно решать. Но почему вы не ищете земли, которые уже подверглись техническому воздействию? Почему вы берете чернозем с родниками? Вы думаете, мы позволим строительство? Сразу говорю – полигона не будет!

В конце встречи собравшиеся составили рекомендации: липецкому облсовету - отменить решение об утверждении концессии, прокуратуре – отменить решение депутатов Стебаевского сельсовета о переводе земель из одной категории в другую, а управлению экологии – созвать рабочую группу и выбрать другое место под полигон.

Жители высказались против строительства экотехнопарках на землях Стебаевского сельсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Вопросы по реализации на территории Липецкой области Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», озвученные в рамках проведения круглого стола, затрагивают права широкого круга липчан, - прокомментировала lipetsk.kp.ru старший помощник прокурора Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры Татьяна Дождикова, присутствующая на встрече. - Их эффективное решение возможно в тесном взаимодействии правоохранителей, органов власти и общественности. В частности, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура взяла на особый контроль ситуацию, связанную с обращением отходов производства и потребления на территории области, в том числе окончание работы полигона «Центролит» и строительства объекта «Экотехнопарк Липецкого района».

Татьяна Дождикова добавила, что каждое обращение о нарушениях в данной сфере становится основанием для прокурорской проверки. А в случае необходимости принимается комплекс мер прокурорского реагирования.

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