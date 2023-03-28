В Липецке ищут подрядчика, который организует работу блошиного рынка на Космонавтов

Липецкие власти хотят превратить блошиный рынок в цивилизованное торговое пространство Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке ищут подрядчика, который возьмет ответственность за работу блошиного рынка 9-ого микрорайона. Специалисты управления потребительского рынка возобновили торги. Власти хотят создать цивилизованное торговое пространство на улице Космонавтов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 120 прилавков расположатся на площади 72 кв.м. рядом с домом №92. Блошиный рынок будет работать еженедельно – три дня подряд. До 50% мест организатор должен предоставить бесплатно.

Столы будут выставлять на время работы рынка. Торговать будут антиквариатом, бытовыми предметами и коллекционными вещами. Обязанность подрядчика – следить за порядком и чистотой на территории. На площадке появятся контейнеры и урны. В шаговой доступности – туалет. За нарушение условий договора будут штрафовать.

Заявки от потенциальных организаторов ждут до 3 мая. Ознакомиться с конкурсной документацией можно здесь. На интересующие вопросы ответят в городском управлении потребрынка по адресу: Советская, 1, кабинет №3 или по телефонам: 23-91-31, 23-96-41.

Напомним, изначально блошиный рынок планировали перенести в сквер Маркова. В парке планировали создать «Территорию хобби», но жители выступили против. Тогда торговые ряды решили оставить на привычном месте, но изменить формат работы рынка.