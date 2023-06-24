В Липецке отменили автобусные рейсы в Воронежскую область до особого распоряжения

Из Липецкой области отменили рейсы в сторону Воронежа Фото: Юлия КЛЮЕВА

Из Липецка и области отменили все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты. Автобусы не будут ездить в том направлении до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы. Подробнее об этом можно узнать на сайте автовокзала.

Напомним, под утро 24 июня в Липецкой области объявили об усилении мер безопасности. Отменили массовые мероприятия. Региональный оперштаб просит жителей не выходить на улицу без острой необходимости, а также воздержаться от любых поездок, будь то на личном автомобиле или общественном транспорте.

Также в регионе закрыли все въезды на трассу М-4 «Дон». Съезд остался только с федеральной дороги.

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