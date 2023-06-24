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Общество24 июня 2023 11:05

Оперштаб Липецкой области просит жителей оставаться дома и воздержаться от поездок

Органы власти и правоохранители работают в усиленном режиме
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан просят не покидать свои дома

Липчан просят не покидать свои дома

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецкой области просят без острой необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок на личном или общественном транспорте. Такое заявление 24 июня сделал оперативный штаб региона. Это нужно для обеспечения правопорядка и безопасности жителей.

- В настоящий момент все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства. - Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона.

Напомним, в Липецкой области перекрыли все выезды на трассу М-4 «Дон». Съехать можно только с федеральной автодороги. Также в регионе отменили все предстоящие массовые мероприятия - в субботу и в воскресенье планировали отмечать День молодежи. Губернатор Игорь Артамонов просит липчан сохранять спокойствие.

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