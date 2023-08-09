Подростки, мужчины, беременная женщина и полицейский: стороны рассказали о драке на пляже под Липецком

Пострадавших в драке на пляже у «Галичьей Горы» под Липецком направили на судмедэкспертизу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают разбираться в причинах драки на пляже у заповедника «Галичья Гора». Потасовка на берегу реки Дон случилась в субботу 5 августа. Пострадавших пятеро – трое подростков, мужчина и женщина. Также в среду 9 августа появились новые подробности инцидента. Ходит слух, что один из участников драки – полицейский.

МУЖЧИНЫ ИЗБИВАЛИ НОГАМИ ДЕТЕЙ

У сторон конфликта свои версии произошедшего. Первые посты в соцсетях рассказывали о том, что на пляже двое мужчин избили беременную женщину и двух несовершеннолетних, у одного из которых тяжелое заболевание. И все из-за надувного матраса – парни попросили незнакомого мальчика одолжить им плавсредство, тот отказал и пожаловался родителям, после чего завязалась драка.

- Данные мужчины избивали ногами уже лежавших на земле детей, - сообщила знакомая семьи Алина. – Мальчик с лейкозом в тяжелом состоянии, у других пострадавших сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей.

Женщина добавила, что мужчины были пьяны.

ПОДРОСТКИ НАБРОСИЛИСЬ НА СЫНА И МУЖА

Несколько иной рассказ у второй стороны. По словам Ольги, к ее 14-летнему сыну подошли подростки, начали материться и отнимать матрас, ударили в лицо. Он рассказал обо всем родителям. Отец нашел этих парней, и, когда они словесно отправили его далеко и надолго, схватил одного из них за футболку. Подростки набросились на мужчину. Далее к ним присоединилась еще одна женщина. Липчанка утверждает, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

- У сына заплыл глаз, гематомы, он ничего не ест из-за стресса, - поделилась с lipetsk.kp.ru Ольга. - У мужа на голове две шишки. Все это видел мой младший сын, он очень испугался тогда, теперь плохо спит.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПЫТАЛСЯ ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК»

Еще одним поводом для обсуждения этой истории стала информация о полицейском. Интернет-пользователи пишут, что он тоже участвовал в драке. В пресс-службе регионального УМВД России подтвердили «КП-Липецк», что в тот день на пляже действительно находился сотрудник органов. В управлении отметили, что он пытался восстановить порядок.

- Предварительно установлено, что очевидцем событий стал, находящийся на выходном дне сотрудник одного из территориальных органов регионального управления МВД России, который предпринимал меры к локализации конфликта, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. - В настоящее время мероприятия по выяснению всех обстоятельств продолжаются.

Напомним, что проверку по факту драки проводит ОМВД России по Задонскому району. Всем пострадавшим дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил вмешаться в ситуацию региональному ведомству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все участники драки на пляже под Липецком написали заявление

Вторая сторона конфликта на пляже у Галичьей Горы обратилась в полицию (подробности)