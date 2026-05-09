В День Победы жители Липецка несут красные гвоздики к Вечному огню

С победного мая 1945-го прошел 81 год, но никто не забыт и ничто не забыто… Скриншот видео правительства Липецкой области.

Жители Липецка с самого утра с цветами в руках идут к Вечному огню на площади Героев. Взрослые и дети несут красные гвоздики, возлагают их к подножию памятника, стоят, склонив головы, отдавая дань памяти и признательности павшим героям Великой Отечественной войны. С победного мая 1945-го года прошел 81 год, но никто не забыт и ничто не забыто…

Празднование Дня Победы в этом году проходит в регионе без шествий и митингов. Такое решение власти приняли из соображений безопасности – накануне угрозы атаки БПЛА возникали довольно часто. По этой причине ночной партизанский забег перенесли на другую дату. Но памятные мероприятия никто не отменял. Они проходят в парках города.

В Быхановом саду в течение всего дня будут работать тематические интерактивные площадки «Память в сердце». В Парке Победы проведут патриотические акции «Самая большая маскировочная сеть», «Письмо солдату». В 15:00 здесь же все желающие смогут станцевать Вальс Победы. В 18:00 состоится флешмоб «Катюша».

Кроме того, в разных районах города в этот день состоятся праздничные концертные программы под названием «Победный май». На площади у ДЦ «Созвездие» (квартал Желтые Пески, улица, Космонавтов, 1) она началась в полдень. В Быхановом саду, Парке Победы и Нижнем парке зрителей ждут к 18:00.

Главный музей Липецка – краеведческий – приготовил для гостей особенную и насыщенную программу. Напомним, сегодня двери музея открыты для бесплатного посещения.