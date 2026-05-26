Оперативники передали задержанных в Следственный комитет. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники правоохранительных органов Липецкой области установили местонахождение сына убитого жителя села Спешнево-Ивановское Алексея Крапивина. Напомним, 22 мая парень пропал вместе с отцом по дороге из Липецка. Через трое суток труп Алексея со следами насилия нашли в лесном массиве в Лебедянском округе. Сына рядом не было.

Последние новости про убийство мужчины под Липецком на 26 мая 2026 года: что произошло

Мужчины пропали 22 мая. В тот день, а это была пятница, Алексей на своем синем «Матизе» выехал из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать сына из колледжа. Домой они не вернулись. Видеокамеры зафиксировали их в последний раз в 40 километрах от дома, в Лебедяни. Родные, взволнованные неожиданным исчезновением, обратились в дежурную часть.

В лесном массиве на территории Лебедянского округа была найдена иномарка пропавших. Скриншот видео СК России.

Днем 25 мая появились страшные новости. В лесном массиве на территории Лебедянского округа была найдена иномарка пропавших. Рядом – тело Алексея, со следами насилия. Где Артем – неизвестно.

– Сотрудники полиции в лесном массиве на территории Лебедянского округа нашли автомобиль и тело его владельца с признаками насильственной смерти. Была развернута поисковая операция по установлению местонахождения его сына. В поисковых мероприятиях принимали участие представители силовых структур, волонтеры и местные жители, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.

По информации Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей», мужчин искали более 50 человек. Задействовали 2 мотоцикла, 6 квадроциклов, и 2 квадрокоптера

По факту убийства Алексея Крапивина в следкоме завели уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Задержанные за убийство мужчины под Липецком

Поиски Артема продолжались. Вечером 25 мая появилась информация о том, что его нашли и вместе с другом везут на допрос к следователям. Стоит отметить, что версию о причастности сына к убийству отца правоохранители рассматривали в качестве основной. Хотя родные говорят, что между Алексеем и Артемом Крапивиными было полное взаимопонимание.

– Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления, – сообщили в региональном следкоме.

Как стало известно утром 26 мая, правоохранители в своих предположениях не ошиблись.

Что известно про убийство мужчины под Липецком на данный момент

Утром 26 мая в областном УМВД уточнили, что в ходе отработки различных версий оперативники при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ установили лиц, причастных к убийству 43-летнего жителя села Спешнево-Ивановское Данковского округа Алексея Крапивина. Ими оказались сын погибшего и его друг, который ранее числился пропавшим без вести.

Тело Алексея со следами насилия обнаружили рядом с машиной, сына поблизости не было. Скриншот видео СК России.

– Двое местных жителей 2007 года рождения оперативными сотрудниками полиции переданы в следственные органы следственного комитета, – рассказали в полиции.

О том, какие показания дали задержанные в ходе допроса, липецкий следком пока не сообщает.

Из-за чего могли убить мужчину под Липецком

Что же произошло между отцом и сыном? Что толкнуло Артема, студента липецкого колледжа, на такое ужасное преступление? И каким образом он поддерживал отношения с товарищем, которого считали пропавшим без вести? Быть может, знакомый Артема совершил что-то страшное и потому скрывался, а отец был против дружбы сына с преступником? Угрожал сообщить о нем в полицию, и приятели решились на убийство? На все эти вопросы предстоит найти ответы сотрудникам правоохранительных органов.