Липчане ждут снижения цен на овощи после обращения на Прямую линию-2021 с Путиным

Прямая линия-2021 с Путиным завершилась. Глава государства успел ответить на 68 вопросов, 2 из которых задали жительницы Липецка. Всего на Прямую линию поступило 2 290 967 вопросов.

Одна из липчанок записала видеообращение президенту прямо в магазине. Валентина спросила, почему привезенные из-за границы бананы дешевле, чем морковь и картофель из соседних регионов. И следит ли кто-нибудь за стоимостью продуктов.

Владимир Путин ответил, что рост цен происходит везде. Причина тому - ковидные последствия. А также добавил, что государство обращает внимание на цены, но может быть несвоевременно. В пресс-службе областной администрации прокомментировали, что в прошлом году был неурожай. К тому же, в регионе нет крупных хозяйств, которые бы выращивали морковь или картофель.

Эту тему липчане тут же начали обсуждать в соцсетях. Жители региона надеются, что когда появится новый урожай, цены снизятся. Собственно, об этом тоже заявили чиновники, попросив подождать до августа. Но есть и скептики.

- Сейчас бананы в цене поднимут и морковь будет дешевле, - шутят комментаторы.

Второй вопрос задала липчанка Эмилия. Ей было любопытно, какие песни поет Путин. Президент сказал, что ничто человеческое ему не чуждо и он поет русские и советские песни. Мелодичные, красивые и содержательные.