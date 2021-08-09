На НЛМК прогремел второй за сутки взрыв в том же цехе

На территории НЛМК второй пожар Фото: Лия МУРАДЬЯН

На Новолипецком металлургическом комбинате второе ЧП за сутки. Второй взрыв и последовавший за ним пожар на НЛМК вспыхнул на территории того же кислородного цеха. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании на территории КЦ-2 поступило в 14.58 дня.

На место направили силы и средства по повышенному номеру.

Первый взрыв с последующим возгоранием произошел в понедельник утром, 9 августа в 9.58 утра. В результате утреннего ЧП произошло повреждение кислородно-распределительного пункта и возгорание кровли на площади 40 квадратных метров. После ликвидации пожара работу КЦ-2 временно приостановили. На место выехала с проверкой следственно-оперативная группа регионального СКР.

По прибытию первых подразделений ранг пожара понизили. Сейчас на месте работают 4 отделения и 1 автолестница, служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления.