В Липецке выявили второй случай бешенства за лето

В Липецке кошка заразилась бешенством Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке зафиксировали второй случай заражения бешенством. Напомним, первый произошел в июне. Бешенство подтвердилось у дворовой собаки с Матырского. Прохожие подобрали пса на улице Энергостроителей. Они думали, что животное отравили и отвезли к ветеринару. Однако, дело было в другом. В областном центре объявили карантин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 17 августа в ветлечебницу обратились обеспокоенные жители одного из домов города. Они обнаружили тело бездомной кошки, которая раньше жила в подъезде. Они подкармливали ее, играли с ней и иногда даже пускали домой.

Ветеринары выехали на место и забрали тело, чтобы выяснить причину смерти. Оказалось, что кошка болела бешенством. Теперь контактные липчане должны пройти курс антиробической вакцинации. Ведь бешенство передается не только при укусе, но и через слюну зараженного животного, если она попадет на кожу или слизистые.

Заявки на отлов бездомных животных можно оставлять по телефону 34-01-63. С начала августа в областном центре отловили более 70 собак. А с начала лета - 445. Животных забирают в приют, где обследуют, прививают и стерилизуют. Затем, если не найдется хозяин и животное не агрессивное, выпускают обратно.