Взрыв газа под Липецком 11 сентября 2021 года: жильцы разрушенного дома получат новые квартиры

Жильцам разрушенного взрывом дома дадут новые квартиры Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

О дальнейшей судьбе разрушенного взрывом газа дома под Липецком и его жителей рассказал на своей странице в Instagram губернатор области Игорь Артамонов. Глава региона выразил соболезнования семья погибших, рассказал о выплатах и пояснил, что разрушенный взрывом 16-квартирный дом снесут, а жильцы получат новые квартиры за счет бюджета.

Также Игорь Артамонов уточнил, что озвученные ранее компенсации от 500 000 рублей до полутора миллиона не входят в эту помощь.

– Пока, все оставшиеся без крова будут размещены в Ельце и Елецком районе, написал глава Липецкой области.

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По последним данным, в результате взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района погибли три человека и 6 человек пострадали. В больнице находятся 5 жильцов. Среди погибших 11-летняя девочка, среди пострадавших – 9-летний ребенок.