Из-за митинга дольщиков в Липецке нельзя будет продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-18T11:53:26+03:00

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В предстоящую субботу, 20 октября, в одном из районов Липецка запретят продавать алкоголь. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с митингом, который пройдет на улице Космонавтов.

Напомним, что в этот день на площадку у областного ДК выходят митинговать обманутые дольщики Липецка. Организаторы заявили 500 участников. Среди митингующих будут, как дольщики нашумевшего «Европейского», так и «Строй-Града».

Массовое мероприятие будет проходить с 10 до 12.00. Отметим, что по областному закону алкоголь нельзя продавать в местах митингов и на прилегающих территориях. Запрет начинает действовать за два часа до официального начала и в течение двух часов после окончания. В данном случае, с 8 до 14.00.