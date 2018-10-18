2018-10-18T11:53:26+03:00
Общество

Из-за митинга дольщиков в Липецке нельзя будет продавать алкоголь

Временное ограничение вводят в субботу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Запрет будет действоать до 14.00Запрет будет действоать до 14.00Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В предстоящую субботу, 20 октября, в одном из районов Липецка запретят продавать алкоголь. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение связано с митингом, который пройдет на улице Космонавтов.

Напомним, что в этот день на площадку у областного ДК выходят митинговать обманутые дольщики Липецка. Организаторы заявили 500 участников. Среди митингующих будут, как дольщики нашумевшего «Европейского», так и «Строй-Града».

Массовое мероприятие будет проходить с 10 до 12.00. Отметим, что по областному закону алкоголь нельзя продавать в местах митингов и на прилегающих территориях. Запрет начинает действовать за два часа до официального начала и в течение двух часов после окончания. В данном случае, с 8 до 14.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком пропал 60-летний мужчина
В детской больнице Липецке под наркозом умер полуторагодовалый ребенок
За пару дней липчане отдали мошенникам почти 90 000 рублей
В Липецкой области в перевернувшемся «Чери» погиб водитель
Любовник из Воронежа угнал у липчанки машину
В деле о крупной взятке с липецкой чиновницей 8 млн. рублей
В ДТП с двумя иномарками под Липецком пострадали люди
В Липецкой области ночью сгорели «Фольксваген» и «ИЖ»
В четверг в селах и на 15 улицах Липецка отключат воду
В Липецке вооруженный грабитель в микрозайме попал на видео
Охранную систему в колледже в Керчи поставила фирма из Липецка
Под Липецком водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет
В районе Набережной в Липецке на несколько дней ограничат движение
Игорь Артамонов встретился с липецкими блогерами
Юрий Шуршуков остается начальником управления здравоохранения Липецкой области
Отборочные туры Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19» стартовали в Липецке в октябре