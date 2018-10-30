Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-30T15:29:38+03:00

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3 недели назад в Липецке пропал подросток. 15-летний Данила Лаптев ушел из дома в районе Опытной Станции. В минувший понедельник, 29 октября, парень нашелся. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», Данила жив.

До сих пор не могут найти 25-летнего Абрамова Дмитрия Александровича. Он пропал во время рыбалки в Хлевенском районе. Продолжаются поиски 60-летнего Мозолевских Виктора Дмитриевича. Он пропал 12 октября в Желтых Песках. Ничего не известно о 80-летней Ермоловой Валентине Андреевне. Бабушка ушла из дома в Хлевенском районе 28 сентября. Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он пропал в областном центре 2 августа. Не могут найти 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал летом, 6 июня, со Стекольного завода в районе Матырского. Не могут найти 49-летнего Купцова Александра Павловича. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти двух бабушек. 69-летняя Щеглова Анна Ивановна пропала 21 мая. Она ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. И 69-летнюю Дзыкан Валентину Александровну. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.