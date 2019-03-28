Работники Липецкого станкостроительного предприятия написали письмо президенту

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-28T17:14:26+03:00

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Работники Липецкого станкостроительного предприятия написали письмо Владимиру Путину, в котором просят разобраться в ситуации, произошедшей на прошлой неделе. Напомним, 21 марта в административном здании предприятия сотрудники ФСБ провели обыски, по фактам хищений средств гособоронзаказа. Силовики изъяли документы и электронные носители. Следственные мероприятия также прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В отношении представителей группы станкостроительных предприятий возбудили уголовное дело по ч.4 ст.195 УК РФ «Мошенничество».

В субботу, 23 марта, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание. Владельцев Липецкого предприятия Владимира и Кирилла Петровых заключили под стражу на 2 месяца.

Работники предприятия просят президента выпустить из-под ареста своего руководителя Кирилла Петрова, а также не допустить найти «козлов отпущения» и развала предприятия. Письмо опубликовано на Facebook. Кстати, под ним нет ни одной подписи. Хотя автор обращения уверяет, что оно подписано большинством сотрудников предприятия, просто персональные данные в соцсетях не разглашаются.

Работники Липецкого станкостроительного предприятия написали письмо президентуФото: скриншот сайта

Фото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU