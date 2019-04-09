В мэрии не подтверждают слух об отставке главного архитектора Липецка

9 Апр 17:23 2019-04-09T17:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим днем, 9 апреля, появилась информация, что главный архитектор Липецка Татьяна Азова по собственному желанию написала заявление об уходе. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе мэрии, пока подтвержденной информации этому нет.

Напомним, что на днях буквально посыпались сообщения об отставках липецких чиновников. Так, свой пост покидает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин. Также заявление по собственному написал начальник муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Сергей Косинов. На место руководителя Управления главного смотрителя города пришел бывший сотрудник «Липецкпассажиртранса» Алексей Огневой. Экс-руководитель Эдуард Кудряшов сложил полномочия. Пост генерального директора ОЭЗ «Липецк» покинул Иван Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU