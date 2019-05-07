Липчане, закопавшие дочь на кладбище животных, продолжали получать на нее пособие

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-07T14:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В деле о гибели ребенка, чье тело нашли на кладбище домашних животных в Липецке, появились новые подробности. Как оказалось, родители продолжали получать пособие не погибшего ребенка.

Напомним, о гибели годовалой девочки стало известно в конце марта, когда ребенка хватились знакомые семьи, а сама трагедия произошла в декабре 2018 года. По словам отчима, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, он случайно уронил девочку, когда мыл. Девочка поплакала и успокоилась, мужчина уложил ее спать и уснул сам, а когда проснулся, ребенок был уже мертв. Имея судимости, липчанин испугался, что ему не поверят, поэтому решил тихо закопать ребенка на кладбище домашних животных.

Мать знала о случившемся, но участие не принимала. В СК мужчина же во всем сознался, а после супруги выступили на телевидении, где мать призналась, что не знала, где закопана ее дочь. Остальных троих детей у женщины забрали органы опеки после случившегося.

После случившегося супруги уехали из Липецка, но продолжали получать выплаты на погибшую девочку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мать получала социальные пособия на умершего ребенка вплоть до 1 апреля этого года, то есть уже когда инцидент придали огласке. В итоге по материалам проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество с выплатами – часть 1 статьи 159.2 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU