2019-05-07T14:25:55+03:00
Происшествия

Липчане, закопавшие дочь на кладбище животных, продолжали получать на нее пособие

На мать девочки завели дело за мошенничество с выплатами
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Женщина получала выплаты до апреляЖенщина получала выплаты до апреляФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В деле о гибели ребенка, чье тело нашли на кладбище домашних животных в Липецке, появились новые подробности. Как оказалось, родители продолжали получать пособие не погибшего ребенка.

Напомним, о гибели годовалой девочки стало известно в конце марта, когда ребенка хватились знакомые семьи, а сама трагедия произошла в декабре 2018 года. По словам отчима, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, он случайно уронил девочку, когда мыл. Девочка поплакала и успокоилась, мужчина уложил ее спать и уснул сам, а когда проснулся, ребенок был уже мертв. Имея судимости, липчанин испугался, что ему не поверят, поэтому решил тихо закопать ребенка на кладбище домашних животных.

Мать знала о случившемся, но участие не принимала. В СК мужчина же во всем сознался, а после супруги выступили на телевидении, где мать призналась, что не знала, где закопана ее дочь. Остальных троих детей у женщины забрали органы опеки после случившегося.

После случившегося супруги уехали из Липецка, но продолжали получать выплаты на погибшую девочку. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мать получала социальные пособия на умершего ребенка вплоть до 1 апреля этого года, то есть уже когда инцидент придали огласке. В итоге по материалам проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество с выплатами – часть 1 статьи 159.2 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке водитель "Лады" сдавая назад протаранил легковушку
В Липецке женщина за рулем въехала в киоск, сбив пешехода на тротуаре
Выживший пассажир в катастрофе SSJ-100 вернулся в Липецк
В Липецке водители объезжают фуру, перегородившую дорогу, по пешеходной аллее
В администрации опровергли информацию о погибших липчанах в катастрофе SSJ-100
Под Липецком столкнулись экскаватор и ВАЗ: есть пострадавшие
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в привлечении талантливых организаторов здравоохранения»
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
В Липецке 19-летний парень украл с вышки сотовой связи аккумуляторы
СМИ: среди погибших в катастрофе SSJ-100 есть жители Липецкой области
Жара в Липецке: во вторник синоптики обещают до +28 градусов
Под Липецком женщина незаконно получила более 32 тыс. рублей «чернобыльских» выплат
Во вторник 14 улиц Липецка останутся без света, 17 - без воды
Липецким браконьерам грозит штраф до миллиона рублей за 12 кг рыбы
Липчанина будут судить за убийство пенсионерки на пороге ее дома
Липчанин нашел ключи от чужого «Митсубиси», покатался и вернул обратно
Липчанин оторвал заправочный пистолет на АЗС и уехал
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Липецке до конца лета ввели особый противопожарный режим