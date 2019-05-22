2019-05-22T17:26:57+03:00
Общество

Экс-мэра Липецка избрали главой Тербунского района

Сергей Иванов избавился от приставки и.о.
Юлия КЛЮЕВА
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Сергей Иванов возглавил Тербунский районСергей Иванов возглавил Тербунский районФото: Лия МУРАДЬЯН
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Экс-глава Липецка Сергей Иванов стал главной Тербунского района. Такое решение приняли в эту среду, 22 мая, депутаты райсовета. За него проголосовали 26 депутатов из 29. Один парламентарий проголосовал за его оппонента, Вячеслава Якунина. Двое воздержались. После голосования Сергей Иванов вступил в должность главы, произнеся присягу.

Напомним, Сергей Иванов покинул пост мэра Липецка 29 марта, досрочно подав в отставку 14 марта. О своем решении он сообщил на внеочередной сессии горсовета. Там же он рассказал, как сильно любит липчан и парламентариев. После своего ухода Иванов вернулся в Тербунский район. Через некоторое время глава района Сергей Барабанщиков сложил с себя полномочия. Сергея Иванова назначили и.о. главы Тербунского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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