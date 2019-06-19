2019-06-19T18:05:52+03:00
Общество

Работники «Свободного Сокола» записали видеообращение Путину

Жители Липецка обеспокоены, что предприятие закроется [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Работники «Свободного Сокола» записали видеообращение ПутинуРаботники «Свободного Сокола» записали видеообращение ПутинуФото: принтскрин видео.
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На днях в Липецке задержали директора ООО «ЛТК «Свободный Сокол». В эту среду, 19 июня, Правобережный суд Липецка отправил Антона Бабуцидзе под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Утром к зданию суда пришли около 50 работников компании – поддержать своего руководителя. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе «Свободного Сокола», работники считают действия силовиков неправомерными. Липчане даже отправили видеообращение на «Прямую линию с Владимиром Путиным-2019». А в четверг, 20 июня, они выйдут на митинг на территории завода. Будут пытаться попасть на «Прямую линию».

- Административный спор о долге за электроэнергию уже был рассмотрен двумя арбитражными судами, - сообщили в пресс-службе ООО «ЛТК «Свободный Сокол». - Не удовлетворив свои требования в судебном порядке, сторона инициировала уголовное дело. Они перевели административный спор в уголовную плоскость. Хотя и весомых оснований для задержания Антона Бабуцидзе нет. Если этому не будет оказано противодействие, то предприятию грозит разорение. 1,5 тыс. людей потеряют работу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники УФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции проводили расследование, в ходе которого выяснилось, что предприятие не платило за электроэнергию с 2011 года. При этом завод продолжал работать и получать прибыль. В марте возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, организация задолжала за электроэнергию несколько сотен миллионов рублей.

Обращение от работников ООО "ЛТК "Свободный Сокол" на "Прямую линию с Путиным-2019".

ИСТОЧНИК KP.RU

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