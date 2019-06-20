Администрация региона будет контролировать работу «Свободного Сокола»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-20T12:43:07+03:00

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В этот четверг, 20 июня, в областной администрации состоялось совещание, на котором присутствовали руководители областных и федеральных структур, представители энергосберегающих организаций и сотрудники ООО «ЛТК «Свободный Сокол». Собравшиеся обсудили ситуацию, которая сложилась на предприятии. Напомним, на днях суд отправил под домашний арест гендиректора компании Антона Бабуцидзе. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Работники беспокоятся о судьбе завода. Накануне, 19 июня, они даже записали видеообращение на «Прямую линию с Путиным». Липчане боятся, что предприятие закроют, а также считают действия силовиком неправомерными.

Директор по новым технологиям «Свободного Сокола» Александр Минченков. заверил, что организация работает в штатном режиме. Он признался, что определенные вопросы в коллективе есть, но повода для паники нет. Предприятие работает стабильно.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, деятельность Липецкой трубной компании будет контролировать рабочая группа. Она будет ежедневно следить за ситуацией на предприятии. А в понедельник, 24 июня, рабочая группа встретится с коллективом завода.

ИСТОЧНИК KP.RU