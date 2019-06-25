2019-06-25T12:43:53+03:00
Общество

Евгения Уваркина стала мэром Липецка

Ее выбрали депутаты горсовета в ходе тайного голосования [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Евгения Уваркина стала мэром ЛипецкаЕвгения Уваркина стала мэром ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке выбрали мэра. Градоначальником стала Евгения Уваркина, занимавшая пост и.о. главы администрации Липецка. Соответствующее решение приняли депутаты на 51-й сессии Липецкого горсовета в ходе тайного голосования. За Уваркину депутаты отдали 25 голосов. За Татьяну Трубачеву - 4 голоса. 9 депутатов проголосовали против всех.

- Я готова принять новый вызов и сделать жизнь города лучше, - выступила Евгения Уваркина перед собравшимися. - Я представляю программу развития города, в которой может принять участие каждый житель Липецка. Команда нацелена на результат.

Евгения Уваркина - новый мэр Липецка.

Напомним, что на пост главы города претендовали 9 человек. Двое не смогли собрать полный пакет документов. Одна из участниц отозвала документы перед презентацией программы развития города. В итоге отбор прошли и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева. Так, точно было известно, что пост главы администрации Липецка займет женщина.

Выборы мэра в Липецке: Евгения Уваркина отвечает на вопросы депутатов перед голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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