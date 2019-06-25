Евгения Уваркина стала мэром Липецка
В Липецке выбрали мэра. Градоначальником стала Евгения Уваркина, занимавшая пост и.о. главы администрации Липецка. Соответствующее решение приняли депутаты на 51-й сессии Липецкого горсовета в ходе тайного голосования. За Уваркину депутаты отдали 25 голосов. За Татьяну Трубачеву - 4 голоса. 9 депутатов проголосовали против всех.
- Я готова принять новый вызов и сделать жизнь города лучше, - выступила Евгения Уваркина перед собравшимися. - Я представляю программу развития города, в которой может принять участие каждый житель Липецка. Команда нацелена на результат.
Евгения Уваркина - новый мэр Липецка.
Напомним, что на пост главы города претендовали 9 человек. Двое не смогли собрать полный пакет документов. Одна из участниц отозвала документы перед презентацией программы развития города. В итоге отбор прошли и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева. Так, точно было известно, что пост главы администрации Липецка займет женщина.
Выборы мэра в Липецке: Евгения Уваркина отвечает на вопросы депутатов перед голосованием.
ИСТОЧНИК KP.RU