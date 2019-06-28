Директора «Свободного сокола» в Липецке не отпустили под залог

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-28T15:18:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Обвиняемому в мошенничестве директору завода «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе не удалось выйти под залог. Напомним, что его коллегу, гендиректора завода Игоря Ефремова, отпустили под залог в 3 млн. рублей. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее, 19 июня, Правобережный суд Липецка, по ходатайству следствия, отправил директора завода под домашний арест на 2 месяца. В эту пятницу, 28 июня, рассмотрели апелляционную жалобу, где защита просила отпустить Бабуцидзе под залог в 3 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, судья оставил постановление районного суда без изменения, а жалобу обвиняемого – без удовлетворения. При этом меру пресечения немного смягчили. В частности обвиняемому разрешили разговаривать с не относящимися к уголовному делу посторонними людьми. Районный же суд запрещал общаться с любыми посторонними, кроме членов семьи, органов следствия, прокуратуры, суда, адвокатов и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU