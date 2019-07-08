2019-07-08T16:50:02+03:00
Общество

В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок

У семейства зубров пополнение
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком зоопарке у семейства зубров появился малышВ Липецком зоопарке у семейства зубров появился малышФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке снова пополнение. На этот раз у семейства зубров. На прошлой неделе у них появился малыш. Как сообщили в пресс-службе зверинца, это уже десятый зубренок, родившийся в зоопарке.

Напомним, в июне у пары серых журавлей появился птенец, причем рыжий. Постепенно цвет его пера начал становиться желто-серым. Детеныши есть у носух, гуанако, эму, пони, зебры, муфлонов и мандаринок. А в начале лета в зверинце на свет появился необычный малыш - зеброид. Его роители - ослик Жорик и зебра Ванда.

Кстати, в мире известны случаи рождения гибридов от самоц ослиц и самцов зебр. В Липецком зоопарке более редкий случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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