В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок
В Липецком зоопарке снова пополнение. На этот раз у семейства зубров. На прошлой неделе у них появился малыш. Как сообщили в пресс-службе зверинца, это уже десятый зубренок, родившийся в зоопарке.
Напомним, в июне у пары серых журавлей появился птенец, причем рыжий. Постепенно цвет его пера начал становиться желто-серым. Детеныши есть у носух, гуанако, эму, пони, зебры, муфлонов и мандаринок. А в начале лета в зверинце на свет появился необычный малыш - зеброид. Его роители - ослик Жорик и зебра Ванда.
Кстати, в мире известны случаи рождения гибридов от самоц ослиц и самцов зебр. В Липецком зоопарке более редкий случай.
ИСТОЧНИК KP.RU