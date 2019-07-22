В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-22T15:26:37+03:00

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В Липецком зоопарке пополнение. У пары домашних ослов Жорика и Маруси родился малыш. О появлении на свет ослика стало известно в этот понедельник, 22 июля. Событием поделилась пресс-служба зоопарка.

Кстати, несколько недель назад в семьях голубых и гривистых баранов появились малыши-баранчики. До этого в зверинце родился зубренок – десятый по счету. Также в детеныши появились у журавлей, носух, гуанако, эму, пони, зебры, муфлонов и мандаринок. А в начале лета у ослика Жорика и зебры Ванды появился необычный малыш – зеброид.

Напомним, что в зоопарке стартовала акция «Добрый урожай». Животным можно подарить яблоки, мед, морковь, капусту, свеклу, картофель, кабачки, тыкву, черноплодную рябину, шиповник, арбузы, дыни, виноград и др. Подробности по телефону 77-12-27. В зоопарке акцентируют внимание, что прежде, чем привезти «подарки», следует позвонить по вышеуказанному номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU