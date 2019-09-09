Выборы губернатора Липецкой области прошли в штатном режиме

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-09T12:20:46+03:00

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Выборы в Липецкой области прошли в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Так, чтобы обеспечить законность во время выборов в минувшее воскресенье, 8 сентября, на избирательных участках дежурили сотрудники прокуратуры, ОВД и иных заинтересованных ведомств.

В целом, все прошло спокойно. Единственное, правоохранители получили сообщение о попытке вброса избирательных бюллетеней на одном из участков в селе Троекурово Чаплыгинского района. По информации пресс-службы прокуратуры, была незамедлительно организована проверка. Выяснилось, что инцидент не повлиял на законный ход выборов. Других нарушений, которые потребовали бы прокурорского вмешательства, не выявлено.

Напомним, за Игоря Артамонова проголосовали 290 626 липчан. Это 67,27% избирателей. Он оказался на 1 месте. У Сергея Токарева лишь 20,06% голосов. На третьем месте Лариса Ксенофонтова - 4,60%. На четвертом Андрей Плотников - 3,18%. За Андрея Григорьева свои голоса отдали 2,88% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU