Новая школа в Липецке за полмиллиарда рублей превратилась в долгострой

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-13T18:19:56+03:00

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Многострадальная школа в районе Манежа, которую липчанам обещают не первый год, превратилась в долгострой. Напомним, первый срок подрядчик ООО «Сталь-М» сорвал летом, поскольку изначально, в 2018 году, школу обещали сдать в июле 2019 года. Ближе к лету выяснилось, что строители не успевают и срок сдачи перенесли на 2 сентября этого года. Но строители снова застряли и сдачу объекта перенесли на октябрь, затем на ноябрь и то с большим сомнением, что успеют.

В итоге в дело вмешалась прокуратура. По данным ведомства, городское управление строительства заключило контракт со «Сталь-М» в ноябре 2017 года. Сумма контракта составила 509 757 265 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящий момент необходимая микрорайону школа стала долгостроем. В итоге администрация выставила застройщику пеню в сумме 134 168 698 рублей, которые должны были погасить в течение 5 рабочих дней. Но деньги не поступили, а чиновники никак не отреагировали.

В итоге прокурор внес представление руководителю управления строительства – чиновника наказали, а на застройщика подали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU