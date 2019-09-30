2019-09-30T20:12:41+03:00
Происшествия

СК опубликовал видео, как бывший мэр Данкова получает взятку

Посетители оставляли конверты на столе экс-градоначальника [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Мэр Данкова получает конверты и пакетыМэр Данкова получает конверты и пакетыФото: кадр с видео
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В Липецкой области продолжают разбираться в коррупционной деятельности теперь уже бывшего мэра Данкова. Напомним, 18-сентября градоначальник покинул пост по собственному желанию после открытого требования губернатора, которое озвучили 16 сентября. На той же неделе, 19 сентября, Алексея Левина задержали за взятки и злоупотребление полномочиями. Затем вскрылся еще один коррупционный эпизод о превышении должностных полномочий. Итого уже три статьи УК – 290, 285 и 286.

Как мэр Данкова брал взятки .

По версии следствия, экс-чиновник брал деньги за земельные участки, сдавал в пользование «своим» людям казенное имущество и собирал поборы с подчиненных. Сейчас он находится подл домашним арестом. Накануне СК опубликовал записи со скрытой камеры наблюдения, где засветился эпизод получения неких конвертов и пакетов с неизвестным содержимым.

На кадрах видно, как мэр принимает посетителей. В ходе приема, граждане буднично, будто так и заведено, оставляют пакеты у кресла градоначальника и кладут ему на стол конверты. Сам чиновник реагирует на это также спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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