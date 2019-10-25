2019-10-25T18:56:36+03:00
Общество

В Липецке и области до сих пор не могут найти 7 женщин

Липчан, обладающих какой-либо информацией о пропавших, просят позвонить волонтерам или в полицию [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинВ Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Скриншот сайта
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В Липецке и области до сих пор не могут найти 7 женщин. Об этом сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей". Так, в июле 2016 года пропала 30-летняя Щепилова-Седченко Оксана Юрьевна. Ушла из дома в Ельце. В апреле 2017 года в селе Ломовое Чаплыгинского района ушла из дома 87-летняя Мерзликина Анна Григорьевна.

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В мае 2018 года из ЦРБ в селе Волово Липецкой области ушла 69-летняя Щеглова Анна Ивановна. Еще одна пенсионерка пропала в Липецке в мае прошлого года. 69-летняя Дзыкан Валентина Александровна ушли из дома в районе улицы Вермишева.

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В июне 2019 года в Задонске пропала 79-летняя Кузовкова Нина Ивановна. До сих пор ничего не известно о 58-летней женщине из села Доброе Липецкой области. Алырщикова Любовь Николаевна ушла из дома в июле этого года. А в августе в Становлянском районе пропала 72-летняя Сундукова Галина Федоровна.

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщин Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке и области до сих пор не могут найти этих женщинФото: Поиск пропавших детей Липецк

Липчан просят внимательно посмотреть на лица этих женщин. Если есть информация об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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