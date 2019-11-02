2019-11-02T12:36:20+03:00
Общество

Липчане сняли, как по трассе буксировали истребитель Су-34

Самолет везли в сторону Воронежа
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Группа Вконтакте "ДТП Елец"Группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 1 ноября, липчане сфотографировали истребитель Су-34, движущийся по дороге. Липчане, как ни в чем не бывало, ехали в сторону Воронежа. Вдруг с ними поровнялся самолет. Автомобилисты очень удивились, но не растерялись. Тут же взяли телефоны и начали снимать.

- Трасса М4-Дон. Липецкий истребитель Су-34 буксируют в Воронеж, - написал очевидец в группе "ДТП Елец", куда выложил фотографию.

Подписчики сообщества очень удивились и решили посоревноваться с чувстве юмора. "На штрафстоянку? Припарковался под знаком?", - поинтересовался Роман. Пользователь Елена предположила, что это один из истребителей, которые столкнулись в небе над Липецком.

Напомним, в начале сентября в СМИ появилась информация об этом происшествии. Однако, на военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении. Но позже в одной из групп Вконтакте появилась фотография истребителя с поврежденным крылом. Авторы снимка настаивали, что это именно тот самый самолет, с которым произошло происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители аварийного дома в Липецке, где ввели режим ЧС, не хотят уезжать
В Липецке из-за аварийного дома ввели режим ЧС
В понедельник в Липецке частично перекроют улицу Первомайская
Под Липецком арестовали школьницу, заказавшую убийство отца и мачехи
В Липецке в ДТП попали "Лада Ларгус" и "двенадцатая": машины разбиты
Самый народный участковый Липецкой области поборется за победу в конкурсе
Многоэтажки по улице Гагарина в Липецке станут бежево-коричневыми
Под Липецком автобус, отцепившись от грузовика, едва не протаранил дом
В Липецке и области у сотрудников Почты России вырастут зарплаты
Из-за управляющей компании липчане замерзали в своих квартирах
Липчанин, предоставив поддельные чеки, украл из магазина инструменты
Вечером в Липецке иномарка сбила пешехода на "зебре"
9 улиц Липецка остались без света этим утром