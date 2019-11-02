Липчане сняли, как по трассе буксировали истребитель Су-34

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-02T12:36:20+03:00

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В минувшую пятницу, 1 ноября, липчане сфотографировали истребитель Су-34, движущийся по дороге. Липчане, как ни в чем не бывало, ехали в сторону Воронежа. Вдруг с ними поровнялся самолет. Автомобилисты очень удивились, но не растерялись. Тут же взяли телефоны и начали снимать.

- Трасса М4-Дон. Липецкий истребитель Су-34 буксируют в Воронеж, - написал очевидец в группе "ДТП Елец", куда выложил фотографию.

Подписчики сообщества очень удивились и решили посоревноваться с чувстве юмора. "На штрафстоянку? Припарковался под знаком?", - поинтересовался Роман. Пользователь Елена предположила, что это один из истребителей, которые столкнулись в небе над Липецком.

Напомним, в начале сентября в СМИ появилась информация об этом происшествии. Однако, на военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении. Но позже в одной из групп Вконтакте появилась фотография истребителя с поврежденным крылом. Авторы снимка настаивали, что это именно тот самый самолет, с которым произошло происшествие.

ИСТОЧНИК KP.RU