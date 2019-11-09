Липчане из аварийного дома, где ввели режим ЧС, вместо ремонта требуют новые квартиры

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-09T19:23:23+03:00

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В эту субботу, 9 ноября, в Липецке состоялось собрание жильцов в доме №2 по Осеннему проезду, где из-за прогнувшихся плит ввели режим ЧС. Напомним, 1 ноября в 11 квартирах дома опасно прогнулись плиты перекрытия, после проверки ввели локальный режим ЧС, людям временно выделили другое жилье. Но, несмотря на опасность, жильцы выезжать не спешили.

Днем туда приехали и.о. мэра Липиецка Михаил Щербаков, зампредседателя департамента ЖКХ Роман Геньшин и строители. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтировать начнут в понедельник. Рабочим предстоит выпрямить прогнувшиеся плиты и усилить их металлическими балками. Ремонтировать будут со скоростью одна квартира вдень, то есть ремонт продлится не менее 11 дней. На это время жильцам предложили переехать в общежитие на улице 50 лет НЛМК, 15.

Но вместо переезда люди требуют признать дом аварийным и выделить им новые квартиры на постоянной основе. Вице-мэр пояснил, что сейчас в Липецке в очереди на переселение около 200 домов, поэтому ждать придется долго.

– Чтобы признать дом аварийным и включить его в программу, нужно немало времени, которого у нас нет, – сказал Михаил Щербаков. – Мы обязаны срочно провести противоаварийные работы. Ситуация с вашим домом на особом контроле. За качество и безопасность ремонта несут ответственность люди в администрации и подрядной организации. После окончания ремонта готовы помочь и с экспертизой, и с оформлением документов, для включения в программу переселения. Другого законного механизма не существует.

В итоге решили провести еще одну экспертизу, которая подтвердит безопасность предстоящего ремонта. Также на собрании жильцы выбрали себе представителя, который соберет все вопросы и передаст в мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU