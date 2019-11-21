Депутаты призвали возродить липецкий трамвай

СЕГОДНЯ 18:40 2019-11-21T18:43:18+03:00

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В этот четверг, 21 ноября, в Липецком горсовете парламентарии рассмотрели в первом чтении проект бюджета города на 2020 год. По доходам он составил 12,4 млрд. рублей. По расходам - 12,8 млрд. рублей. Дефицит почти 400 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на сферу ЖКХ планируется потратить около 900 млн. На развитие транспорта и дорожной отрасли - более 1,6 млрд. рублей. В то же время на липецкие трамваи выделяется всего 79 млн. рублей.

Напомним, что ситуация с трамваями в Липецке более чем плачевная. Пути изношены на 100%. В парке нет ни одного нового вагона. Только на модернизацию трамвайной линии нужно минимум 1,3 млрд. рублей. А 1 трамвай стоит 28-30 млн. рублей. Где брать такие деньги, мэрия пока не решила.

Депутат Николай Быковских поинтересовался, можно ли сделать реконструкцию в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Дорожники ответили отрицательно.

По словам спикера Игоря Тинькова, липецкий трамвай - это бренд города, которым липчане должны гордиться. Возрождение трамвая - общее дело региона, города и новолипецкого комбината, так как большая часть пассажиров - работники НЛМК.

Парламентарий Александр Ушаков поднял вопрос о низких зарплатах работников "Горэлектротранспорта". А заместитель председателя бюджетной комиссии Михаил Селезнев рекомендовал городской администрации предоставить горсовету конкретный план действий по дальнейшей судьбе липецкого трамвая. Пока этот вопрос остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU