Управляющим компаниям Липецка пригрозили уголовными делами за лед и сосульки

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-28T17:16:46+03:00

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Снегопада и сосулек в Липецке еще не было, но опыт прошлого года подсказал правоохранителям, что предупреждать коммунальщиков надо заранее, чтобы зима в России не стала для них неожиданностью. Напомним, что в прошлый сезон почти во всех районах города люди жаловались на огромные сосульки, не чищенные дворы и обледенелые тротуары. Не обошлось и без несчастных случаев, на Депутатской ледяной глыбой убило пенсионерку.

Сотрудники прокуратуры уже проверили, насколько коммунальные компании подготовились к зиме, закупили технику и противогололедные смеси. Анализ выявил 9 управляшек, которые отличились еще прошлой зимой тем, что плохо следили за территорией. В итоге директорам этих компаний официально вручили предостережения.

В прокуратуре напомнили, что нарушение лицензионных требований карается административными штрафами. А если в результате недобросовестности управляющей компании кто-то пострадает, это может обернуться уголовным делом. Кроме этого компании придется возместить моральный и материальный вред людям, и есть риск лишиться лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU