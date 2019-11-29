Разбивший три машины угонщик в Липецке набрал штрафов почти на 100 000 рублей
В Липецке продолжают разбираться с лихачеством угонщика, который в выходные разбил три машины, включая угнанную. Напомним, «Тойота Королла», «Мицубиси Оутлендер» и «Дацун ОН-ДО» столкнулись днем на улице Циолковского. Первая иномарка была в угоне, а водитель сбежал сразу после ДТП. Как позже выяснилось, за угонщиком гналась на такси дочь владельца «Тойоты».
ДТП на угнанной "Тойоте" в Липецке .
В сети появилось видео непосредственно момента столкновения. На кадрах видно, как «Тойота» лихо выезжает на встречную и бьет вторую иномарку, которую отбрасывает на столб. Затем невменяемый водитель задевает второй автомобиль. В ДТП пострадал ребенок. По этому случаю возбудили уголовное дело.
Угонщиком оказался 36-летний приятель девушки. Когда личность проверили, выяснилось, что помимо угона и ДТП за мужчиной числятся сотни нарушений ПДД. Только за последние полтора года водитель, еще на своей машине, нарушил правила более 120 раз. Все нарушения зафиксировали камеры. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, из них водитель оплатил только 8 штрафов, долг за остальные более 80 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU