2019-11-29T10:25:23+03:00
Происшествия

Разбивший три машины угонщик в Липецке набрал штрафов почти на 100 000 рублей

Момент аварии на угнанной «Тойоте» снял регистратор [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжают разбираться с лихачеством угонщика, который в выходные разбил три машины, включая угнанную. Напомним, «Тойота Королла», «Мицубиси Оутлендер» и «Дацун ОН-ДО» столкнулись днем на улице Циолковского. Первая иномарка была в угоне, а водитель сбежал сразу после ДТП. Как позже выяснилось, за угонщиком гналась на такси дочь владельца «Тойоты».

ДТП на угнанной "Тойоте" в Липецке .

В сети появилось видео непосредственно момента столкновения. На кадрах видно, как «Тойота» лихо выезжает на встречную и бьет вторую иномарку, которую отбрасывает на столб. Затем невменяемый водитель задевает второй автомобиль. В ДТП пострадал ребенок. По этому случаю возбудили уголовное дело.

Угонщиком оказался 36-летний приятель девушки. Когда личность проверили, выяснилось, что помимо угона и ДТП за мужчиной числятся сотни нарушений ПДД. Только за последние полтора года водитель, еще на своей машине, нарушил правила более 120 раз. Все нарушения зафиксировали камеры. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, из них водитель оплатил только 8 штрафов, долг за остальные более 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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