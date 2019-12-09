2019-12-09T16:43:59+03:00
Происшествия

СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области

За 9 месяцев в регионе возбудили 86 дел о коррупции
Лия МУРАДЬЯН
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Большая часть коррупционных дел - о взяткахБольшая часть коррупционных дел - о взятках
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9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. О результатах этой борьбы в Липецкой области рассказал на встрече с чиновниками сотрудники СУ СКР региона. Всего за 9 месяцев этого года в следственный комитет поступило 113 сообщений и коррупционных преступлениях. Возбудили 86 уголовных дел, среди которых мошенничества, присвоения, растрата и злоупотребление полномочиями. Но большая часть – взятки.

Самым громким в этом году стал приговор бывшей замначальника регионального УФСИН, которая получила 5 лет тюрьмы и 1.5 млн. рублей штрафа за взятку в 87 000 рублей и посредничество во взяточничестве на 1.5 млн. Суд над самим бывшим руководителем управления скоро начнется.

Также среди процессов над взяточниками был приговор инспектору ДПС – 5 лет условно и 400 000 р. штраф, инспектору труда – штраф 600 000 рублей.

Помимо чиновников, у головных делах о взятках нередко фигурируют студенты, которые пытаются «купить» оценку и нарушители ПДД с попыткой подкупа автоинспекторов. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, факты коррупции регистрируются во всех сферах жизнедеятельности в регионе. О взяточниках можно сообщать на линию СК «Остановим коррупцию»: 8 (908) 601-86-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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