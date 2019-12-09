СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области
9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. О результатах этой борьбы в Липецкой области рассказал на встрече с чиновниками сотрудники СУ СКР региона. Всего за 9 месяцев этого года в следственный комитет поступило 113 сообщений и коррупционных преступлениях. Возбудили 86 уголовных дел, среди которых мошенничества, присвоения, растрата и злоупотребление полномочиями. Но большая часть – взятки.
Самым громким в этом году стал приговор бывшей замначальника регионального УФСИН, которая получила 5 лет тюрьмы и 1.5 млн. рублей штрафа за взятку в 87 000 рублей и посредничество во взяточничестве на 1.5 млн. Суд над самим бывшим руководителем управления скоро начнется.
Также среди процессов над взяточниками был приговор инспектору ДПС – 5 лет условно и 400 000 р. штраф, инспектору труда – штраф 600 000 рублей.
Помимо чиновников, у головных делах о взятках нередко фигурируют студенты, которые пытаются «купить» оценку и нарушители ПДД с попыткой подкупа автоинспекторов. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, факты коррупции регистрируются во всех сферах жизнедеятельности в регионе. О взяточниках можно сообщать на линию СК «Остановим коррупцию»: 8 (908) 601-86-42.
ИСТОЧНИК KP.RU