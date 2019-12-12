2019-12-12T11:34:41+03:00
Происшествия

В Липецке вычислили парня, "заминировавшего" здание во время концерта "HammAli & Navai"

В отношении 19-летнего липчанина возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вычислили парня, "заминировавшего" здание во время концерта "HammAli & Navai"В Липецке вычислили парня, "заминировавшего" здание во время концерта "HammAli & Navai"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники органов вычислили анонима, который в воскресенье, 8 декабря, "заминировал" в Липецке культурно-развлекательный центр "Мегаполис". Напомним, ЧП случилось после 9 часов вечера, практически под конец концерта рэп-дуэта "HammAli & Navai". В правоохранительные органы позвонил неизвестный, сказав, что КРЦ заминирован.

К "Мегаполису" стянулись спецслужбы, спасатели, полицейские и медики. Всех, кто находился в здании, вывели на улицу. Люди стояли на морозе без верхней одежды. Здание проверили. Никаких взрывоопасных предметов там не нашли.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, телефонным террористом оказался 19-летний парень. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Кстати, по словам реперов, после концерта их машину обстреляли, когда они ехали мимо села Становое Липецкой области. Об этом они сообщили в полицию. А также поделились с подписчиками в Инстаграм, что запишут песню про улицы и перестрелки. На это , судя по всему, их вдохновили липецкие приключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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