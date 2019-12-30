2019-12-30T16:34:50+03:00
Происшествия

В Липецке взяли под стражу водителя перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси

За гибель людей гражданину Грузии грозит до 7 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водителю грозит 7 летВодителю грозит 7 летФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

Водитель перевернувшегося автобуса МоскваТбилиси останется в Липецке под стражей. Решение о мере пресечения избрал по ходатайству следствия Становлянский районный суд в понедельник, 30 декабря.

Напомним, рейсовый автобус с 17-ю туристами перевернулся на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе вечером 26 декабря. В этой аварии пострадали 8 человек и двое погибли – все граждане Грузии. 60-летнего водителя, также иностранца, сразу задержали. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть – часть 5 статьи 264 УК.

По версии следствия, именно он не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. Сам мужчина уверяет, что на трассе был гололед, но дорожники это не подтверждают и ссылаются на плохое состояние шин «Мерседеса».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на время следствия водитель будет находиться в изоляторе в Липецкой области. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогодние праздники на дорогах Липецка станет меньше автобусов
МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гололед
В Липецке попрошайка, угрожая бутылкой, отнял у прохожего деньги
В Липецке сравнили цены на фрукты для новогоднего стола
В Липецке взяли под стражу водителя перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси
Перед Новым годом липчане стали чаще звонить спасателям для справок
В Липецке поймали на мошенничестве организатора совместных покупок в соцсетях
Как будут работать в новогодние праздники в Липецке МФЦ, ГИБДД и Почта
Очевидцы: под Липецком асфальт уложили в лужу и раскатали машиной
Игорь Артамонов исполнил ещё одну детскую мечту с «Ёлки желаний»
Университетский и 19-й изменятся уже в будущем году
Почти 40 видов снюсов изъяли из магазинов в Липецке
МЧС предупреждает о метели с сильным ветром и снегопадом в Липецке
Лучшим дворникам Липецка вручили благодарственные письма и премии
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
В Липецке в микрорайоне "Звездный" перенарядили неказистую елочку