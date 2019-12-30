В Липецке взяли под стражу водителя перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-30T16:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси останется в Липецке под стражей. Решение о мере пресечения избрал по ходатайству следствия Становлянский районный суд в понедельник, 30 декабря.

Напомним, рейсовый автобус с 17-ю туристами перевернулся на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе вечером 26 декабря. В этой аварии пострадали 8 человек и двое погибли – все граждане Грузии. 60-летнего водителя, также иностранца, сразу задержали. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть – часть 5 статьи 264 УК.

По версии следствия, именно он не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. Сам мужчина уверяет, что на трассе был гололед, но дорожники это не подтверждают и ссылаются на плохое состояние шин «Мерседеса».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на время следствия водитель будет находиться в изоляторе в Липецкой области. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU